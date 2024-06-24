الشؤون الفلسطينية ولجان خدمات المخيمات تدين العمل الإرهابي في ماركا

وطنا اليوم:مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان ولجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية والفعاليات الشعبية يدينون بشدة العمل الإرهابي الجبان الذي قامت به خلايا إرهابية ونفوس مريضة حاقدة أمّارة بالسوء ما زالت تسعى بخبثها للنيل من أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه من خلال خلايا تشربت وتطعمت بالحقد والكراهية والخيانة التي جبلت عليها نفوسهم لكن حفظ الله ورعايته لهذا الوطن قد سخر لهم فرسان الحق ليكونوا لهم بالمرصاد ويكشفوا مخططاتهم الارهابية قبل تنفيذها

ونوجه تحية عز وفخار لقواتنا المسلحة الباسلة وأجهزتنا الأمنية الساهرة بجميع تشكيلاتها بوركتم وبوركت أياديكم.

ونؤكد هنا التفافنا خلف القيادة الهاشمية الحكيمة ووقوفنا في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره.

حفظ الله الاردن قيادة حكيمة ملهمة وارض مباركة طهور وشعب وفيّ غيور.