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فلسطين تعزي الأردن بشهيدي حادث قافلة المساعدات الإنسانية

منذ ساعة واحدة
فلسطين تعزي الأردن بشهيدي حادث قافلة المساعدات الإنسانية

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن تعازيها الحارة للأردن، باستشهاد الرقيب عماد العرام، والجندي يحيى الصياح من القوات المسلحة الأردنية، إثر الحادث الأليم الذي وقع أمس، إثر تدهور شاحنات عسكرية ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة.
وعبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان الاثنين، عن تعازيها الحارة وصادق المواساة لأسر الشهيدين، سائلة الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان، والشفاء العاجل للمصابين.
كما ثمنت الوزارة الجهود التي يبذلها الأردن، والدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية، لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أمس الأحد، أنه وقع حادث تدهور لـ 3 شاحنات عسكرية ظهر الأحد، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة، نتيجة انحرافها عن مسارها على طريق البحر الميت/ نزول العدسية.
وبين المصدر أنه نتج عن الحادث استشهاد كل من الرقيب عماد عطا عارف العرام والجندي/ 2 يحيى عثمان يحيى الصياح كلاهما من مرتبات مديرية التموين والنقل الملكي، وإصابة اثنين آخرين وحالتهم العامة متوسطة.


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