بوريل: نحن على أعتاب اتساع رقعة حرب في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين إن الشرق الأوسط على أعتاب امتداد رقعة الصراع إلى لبنان؛ بعد أيام قليلة من تهديد حزب الله اللبنانية لقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بوريل للصحفيين قبل اجتماع وزراء خارجية التكتل في لوكسمبورغ “يتزايد خطر تأثير هذه الحرب على جنوب لبنان وامتدادها يوما بعد يوم. نحن على أعتاب حرب يتسع نطاقها”.

وأشار بوريل إلى أن تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة “أصبح شبه مستحيل”، موضحا أن مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن لم يطبق بسبب غياب العزيمة من الطرفين، مؤكدا على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار.