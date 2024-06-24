جماعة عمان تدعو الحكومة الى حماية الاردنيين من النصب والاحتيال

وطنا اليوم:قالت جماعة عمان لحوارات المستقبل في بيان اصدرته اليوم ان مأساة وفاة العشرات من الحجاج الاردنيين الذين صنفوا بانهم حجاج غير نظامين، ماهي الا افراز واحد من افرازات الفوضى التي تيسطر على بلدنا، نتيجة لغياب الحكومات المتعاقبة عن القيام بواجباتها الدستورية، التي تفرض حماية الاردنيين من كل ماشأنه ان يؤذيهم بما في ذلك تعرضهم للنصب والاحتيال، التي صارت ظاهرة منتشرة في بلدنا، بعد ان عجزت هذه الحكومات عن حماية الاردنيين من البطالة والفقر.

واضافت الجماعة في بيانها :لقد غابت الحكومات الاردنية عن كل شئ في حياة المواطن الاردني، باستثناء حضورها القوي في تحصيل الضرائب والرسوم، دون ان تنعكس هذه الضرائب والرسوم خدمات تقدم للمواطن، بما في ذلك حمايته من عمليات النصب والخداع التي صار الاردنيون بسببها ضحايا الهجرة غير المشروعة، والحج غير النظامي الذي اودى بحياة العشرات منهم خلال ايام معدودات.

وختمت جماعة عمان لحوارات المستقبل بيانها بالدعوة الى تفعيل الرقابة القانونية على جميع الأطراف التي تقدم الخدمات للمواطنين، سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص الحكومي، ومراقبة اعلانات شركات تقديم الخدمات للتأكد من سلامة ما تقدمه للاردنيين حماية لهم من المزيد من عمليات النصب والاحتيال التي وصلت في بلدنا حتى الى شعائر دين الله.