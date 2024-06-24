افتتاح معرض فانسي فوود شو في نيويورك بمشاركة 18 شركة أردنية

وطنا اليوم:افتتح في مدينة نيويورك الأميركية، معرض فانسي فوود شو، الأحد، بمشاركة 18 شركة صناعية اردنية، حيث يعتبر المعرض من أهم الفعاليات الدولية المتخصصة في الأغذية والمشروبات في أميركا الشمالية نظرا لحجم المشاركة الواسعة بالمعرض من الجهات العارضة والمشترين والزائرين من شتى دول العالم.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ثمّن جهود جمعية المصدرين الأردنيين ممثلة برئيسها / عضو مجلس ادارة غرفتي صناعة الأردن وعمان أحمد الخضري ومدير عام الجمعية حليم ابورحمة في تنسيق المشاركة الأردنية بهذا المعرض، موضحا ان المعرض يمثل فرصة للشركات الأردنية للترويج للمنتجات الوطنية والتعرف على شركاء تجاريين جدد على مستوى العالم، وفتح أسواق جديدة واعدة، خصوصا وان السوق الأميركي يعد السوق الأكبر من حيث القوة الشرائية، وتمتلك العديد من المنتجات الوطنية فرصة لدخول هذا السوق وتلبية احتياجاته في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

واشار الجغبير ان معظم المصانع الأردنية قد حققت المتطلبات الدولية لجودة وسلامة الغذاء والتي تعتبر اهم الخطوات لاختراق الاسواق الدولية والاقليمية، اضافة الى ان بعض المصانع الغذائية قد حصلت على الاعتماد الأميركي للتصدير الى الولايات المتحدة من خلال هيئة الغذاء والدواء الأميركية، كما ان مصانع الغذاء الأردنية تخضع لرقابة مستمرة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء والعديد من الجهات الرقابية الأخرى.

واوضح الجغبير أن قطاع الصناعات الغذائية الأردني قد شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، من خلال استخدام احدث وسائل التكنولوجيا الخاصة بصناعة الغذاء والتعبئة والتغليف العالمية، كما يعمل هذا القطاع على تحقيق الأمن الغذائي في المملكة بحلول عام 2033، تحقيقا لرؤى جلالة الملك، حيث يبلغ عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع حوالي 2800 منشأة، تشغل نحو 55 ألف عامل وعاملة، وبحجم استثمار يزيد على الـ 5ر1 مليار دينار، فيما تبلغ صادرات القطاع نحو 850 مليون دينار، وتشكل حصة الاستهلاك لمنتجات القطاع من حجم السوق المحلي نحو 65 بالمئة.

يذكر أن الجناح الأردني المشارك بالمعرض يقام على مساحة 220 مترا مربعا، ويضم شركات تعمل في مختلف التخصصات الغذائية تشمل الحلويات العربية والتوابل والسكاكر والمأكولات العربية والعصائر.