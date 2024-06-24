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هيئة الطاقة: التعرفة الجديدة عملية تنظيمية وليست جباية

منذ 20 ثانية
هيئة الطاقة: التعرفة الجديدة عملية تنظيمية وليست جباية

وطنا اليوم:قال رئيس هيئة قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، إن الهيئة اتخذت قرار صباح اليوم الاثنين بتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على مجموعة من القطاعات اعتبارا من الأول من تموز المقبل، وسيتم تطبيقه بشكل اجباري وليس اختياري.
وأوضح السعايدة في مداخلة على اذاعة الأمن العام، أن هذه القطاعات هي القطاع الصناعي الكبير، والصناعي الاستخراجي، والصناعي المتوسط، والاتصالات، وشحن المركبات بشكل عام، منوها إلى أن فترات التعرفة ستكون على ثلاثة فترات، هي فترة خارج الذروة، وفترة ضمن الذروة، وفترة الذروة الجزئية، وستبدأ الأوقات للفترة الأولى من الخامسة صباحا إلى الثانية ظهرا (خارج الذروة)، فيما ستبدأ الفترة الثانية من الثانية ظهرا إلى الخامسة عصرا (الذروة الجزئية)، والفترة الأخيرة من الخامسة عصرا إلى الحادية عشر (الذروة)، منوها إلى ان الفترة من الـحادية عشر إلى الخامسة صباحا تمكون فترة (الذروة الجزئية).
وبين أن الاسعار ستكون بمتوسط الوضع الحالي، اذ ستكون الأسعار خارج فترة الذروة أقل من السعر الحالي، وفي الذروة الجزئية سيكون قريب من السعر الحالي أو أقل، وضمن الذروة سيكون مرتفع بشكل بسيط عن السعر الحالي.
وتابع ان فترة الذروة تكون 6 ساعات مقابل 18 ساعة للذروات الجزئية وخارج الذروة، مشددا أن هذه العملية هي عملية تنظيمية وليست “جباية”، حيث ان الفترة خارج الذروة تشهد تخفيض للأسعار، كما ان الأسعار في فترة الذروة الجزيئة تخفض الاسعار او تثبت، فيما يكون الارتفاع بسيط جدا في وقت الذروة، وهي ممارسات موجودة في جميع دول العالم، إضافة إلى أن النظام الكهربائي في الأردن لا يشهد أي انقطاع، رغم وجود دول تقوم بقطع الكهرباء من ساعة إلى ثلاث ساعات.
وبما يتعلق بشحن المركبات، أكد السعايدة أنها ستكون مشمولة حتى في المنازل، ويمكن ان يقوم الشخص الذي سيشحن سيارته باختيار الوقت المناسب من الفترات المبينة أعلاه حتى يستفيد من الأسعار، وسيتم اضافة قطاعات جديدة إلى جانب القطاعات الموجودة بعد عمل الدراسات اللازمة، اما بما يتعلق بالنظام الشمسي، قال السعايدة إن من تقدم بطلب وتم دراسة طلبة قبل 1-6 سيتم التعامل معه على النظام القديم، أما من لم يحصل على موافقة مبدئية قبل التاريخ المذكور سيتم التعامل معه بالتعرفة الجديدة.


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