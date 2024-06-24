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تصريحات مستفزة من نتنياهو والعشائر الفلسطينية في غزة ترد

منذ 31 ثانية
تصريحات مستفزة من نتنياهو والعشائر الفلسطينية في غزة ترد

وطنا اليوم:رد مفوض العشائر الفلسطينية في قطاع غزة عاكف المصري، على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إمكانية فرض حكم عسكري مؤقت شمالي قطاع غزة.
وأكد إن العشائر الفلسطينية ترفض أن تكون بديلا لأي طرف سياسي فلسطيني يحكم القطاع.
وقال المصري: “كما أفشلنا مخططات الاحتلال خلال الشهور التسعة الماضية، سنفشل أيضا ما يخطط له نتنياهو”.
وأضاف: “العشائر الفلسطينية رفضت أن تكون بديلا لأي طرف سياسي فلسطيني يحكم القطاع”.
وتابع المصري: “العشائر الفلسطينية هي رديف كفاحي للفصائل الفلسطينية وليست بديلا عنها، والشعب الفلسطيني هو صاحب الولاية الوحيدة في تقرير مصيره وفي اختيار ممثليه ومن يحكم قطاع غزة”.
وكانت القناة الـ”12″ العبرية، كشفت أن حكومة بنيامين نتنياهو بحثت خلال اجتماعها الأخير إمكانية فرض حكم عسكري مؤقت شمالي قطاع غزة.
وذكرت القناة في وقت سابق، أن نتنياهو اعترف بأن خطة منح عائلات وعشائر فلسطينية في غزة السيطرة على القطاع فشلت، وأن الحكومة تعمل على خطة أخرى لن يكشف عنها.


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