ضبط سرعات عالية وسائق غير مرخص بالبحر الميت

وطنا اليوم:أكد ضابط غرفة عمليات إدارة السير خلال استعراضه الواقع المروري ضمن مناطق الاختصاص ضرورة الالتزام التام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات خاصة الخطرة منها ،، كما ودعا المشاة إلى ضرورة استخدام ممرات المشاة والجسور لقطع الشوارع تلافياً لحوادث الدهس .

وأشار في حديثه لإذاعة الأمن العام الاثنين، إلى أنه ومنذ ساعات الصباح الباكر تم توزيع مجموعات السير على الطرق الرئيسة وعلى مداخل ومخارج الأنفاق لضبط المخالفات التي تتعلق بالوقوف والتحميل والتنزيل أمام مداخل ومخارج الانفاق ومنع الوقوف المزدوج والذي يؤثر على انسيابية الحركة المرورية وترك مسافة آمان بين المركبات وعدم الانشغال بمشتتات الانتباه ، والتقييد التام بالمسارب ، وتحديد وجهة الانطلاق .

وجدد التأكيد على ضرورة التأكد من صلاحية المركبات الفنية من خلال إجراء الصيانة الدورية للمركبة خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة .. من جانبه استعرض ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية في حديثه لأمن إف إم أبرز جهود نشامى الإدارات المرورية المستمرة على مدار الساعة والمتمثل بسحب وتفريغ حركة السير ورفع أية عوائق قد تؤثر على الحركة المرورية الصباحية .

وقــال إنه تم خلال ساعات الصباح الباكر توزيع كافة مجموعات السير الآلية والراجلة على كافة الطرق الخارجية للتوجيه والدلالة والإرشاد وضبط المخالفات الخطرة .

وأضاف أنه وخلال الــ24 ساعة الماضية تم ضبط سائق غير مرخص في منطقة البحر الميت وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه، كما تم رصد عدد من المخالفات المتعلقة بالسرعات العالية من خلال دوريات الرقابة الآلية، وتم اتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق المخالفين ..

وقال إن الوصول إلى البيئة المرورية الآمنة لا يتحقق الا بوعي السائقين، داعيا الى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة والقيادة ضمن السرعات المقررة على الطرق و الالتزام بالمسارب والحرص على وجود مسافة أمان كافية بين المركبات أثناء القيادة ،والابتعاد عن الانشغال بمشتتات الانتباه للمحافظة على انسيابية حركة السير حفاظا على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، مؤكدا أن كوادر الدوريات الخارجية المتواجدين في الميدان على مدار 24 ساعة و المحطات الأمنية على جاهزية تامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها/ كما دعا إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.