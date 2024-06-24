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قرار بوقف شراء المكيفات في الوزارات والمؤسسات الحكومية

منذ 18 ثانية
قرار بوقف شراء المكيفات في الوزارات والمؤسسات الحكومية

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء وقف شراء المكيفات في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
ووجه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة كتابا إلى وزير المالية والمشتريات الحكومية بالتقيد التام بعدم تغيير أجهزة التكييف او شراء أجهزة تكييف جديدة الا للضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقته المسبقة.
وكانت لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية في رئاسة الوزراء قد اوصت بترشيد الانفاق الحكومي وضبطه بهدف ضبط النفقات وتنظيم العملية الشرائية.


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