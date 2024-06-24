بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

اتفاق بحريني – إيراني على بدء المحادثات لاستئناف العلاقات

منذ ساعة واحدة
اتفاق بحريني – إيراني على بدء المحادثات لاستئناف العلاقات

وطنا اليوم_ اتفقت البحرين وإيران، مساء اليوم الأحد، على إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما.

 

وقالت «وكالة أنباء البحرين» إن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، التقى في طهران، اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيراني المكلف علي باقري كني، حيث عقدا اجتماعاً ثنائياً، وذلك بمناسبة زيارة وزير الخارجية البحريني لإيران بدعوة من الوزير الإيراني للمشاركة في اجتماع حوار التعاون الآسيوي.

 

وأضافت الوكالة أنه «في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يربط بينهما من روابط الدين والجوار والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة»؛ عقد الوزيران اجتماعاً ثنائياً في طهران، اتفقا خلاله «على إنشاء الآليات اللازمة من أجل بدء المحادثات بين البلدين لدراسة كيفية استئناف العلاقات السياسية بينهما».


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:35

احتيال في عمان: شبان يستخدمون “نعشًا فارغًا” لخداع المصلين في مسجد

01:17

قتلى وجرحى إسرائيليون بهجوم صاروخي لحزب الله على موقع المطلة

00:47

نادي الحسين اربد يعبر الى بطل دوري المحترفين بعد تغلبه على السلط

23:28

المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية تحصل على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001

23:01

استشهاد رقيب وجندي أردنيين في حادث تدهور 3 شاحنات مساعدات متجهة إلى غزة

22:15

شعلة مهرجان جرش لا ينبغي أن تنطفئ رغم الأوضاع في غزة

21:05

الأمين العام لحزب إرادة يؤكد عدم صحة ما يتم تداوله من أسماء حول القائمة الحزبية 

20:50

مصر تعلن زيادة معدل انقطاع الكهرباء ساعة إضافية

20:45

إخلاء سفينة معرّضة للغرق قبالة اليمن

20:37

قتلى في هجوم مزدوج على كنيسة ومعبد يهودي في داغستان

20:00

الخارجية: ارتفاع عدد وفيات الحجاج الأردنيين إلى 99

19:53

الأردن يحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية التي وصلت حد المجاعة في غزة

وفيات
وفيات الأحد 23-6-2024وفيات الجمعة 21-6-2024نعي الأستاذ الدكتور عمار الحنيطيوفاة عضو المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي احمد عبد الرزاق الحياريوفيات الجمعة 14-6-2024