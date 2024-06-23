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احتيال في عمان: شبان يستخدمون “نعشًا فارغًا” لخداع المصلين في مسجد

منذ 31 ثانية
احتيال في عمان: شبان يستخدمون “نعشًا فارغًا” لخداع المصلين في مسجد

وطنا اليوم_في حادثة غريبة من نوعها في عمان، قام ثلاثة شبان بتنفيذ عملية احتيال داخل مسجد بالعاصمة، حيث حملوا نعشًا يزعمون أنه يحتوي على جثمان والدهم لتنظيم صلاة الجنازة. وطلب الشبان من الإمام إقامة الصلاة، مشيرين إلى وجود دين مالي بقيمة 3000 دينار على والدهم. 

 

بعد استجابة المصلين وتجميع المبلغ لسداد الدين، تمت الصلاة على النعش، لكن عندما حان وقت حمل النعش للمغادرة، اكتشف المصلون بأنه فارغ، مما أثار ضجة كبيرة داخل المسجد وغضب المصلين من هذا الاحتيال الفاضح.

 

الناطق الإعلامي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، علي الدقامسة، أكد هذه الحادثة خلال ظهوره في برنامج “نبض البلد” على قناة “رؤيا”.


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