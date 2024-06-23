وطنا اليوم_الأردن – المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية تحصل على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، وذلك بعد خضوعها لتدقيق شامل من قبل شركة SGS الأردن، وهي الشركة العالمية الرائدة في مجال اختبارات الفحص والتحقق والمطابقة.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد عبد الحميد غرايبة مدير عام المناطق الحرة ،قائلاً:

“إن حصول المجموعة على شهادة ISO 9001 يُمثّل إنجازًا هامًا يُؤكّد على التزامنا الراسخ بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا. ونحن نُقدّر جهود شركة SGS الأردن والعاملين في المجموعة الذين كان لهم الأثر الطيب في تحقيق هذا الإنجاز”

وأضاف السيد الغرايبة:

“إن حصولنا على هذه الشهادة يُعزّز ثقة عملائنا في خدماتنا ويُساعدنا على جذب المزيد من الاستثمارات إلى المناطق الحرة والتنموية في الأردن. ونحن ملتزمون بالحفاظ على هذه الشهادة من خلال الاستمرار في تحسين عملياتنا وتطوير خدماتنا ، ووتطلع ادارة المناطق الحره أن تكون هذه الشهادة علامة قوة في تطلعنا قدما في تحقيق نتيجة تميز في جائزة الملك عبدالله الثاني المعظم للتميز في دورتها الحالية”

تُعدّ SGS الأردن شركة عالمية رائدة في مجال اختبارات الفحص والتحقق والمطابقة. وتُقدم SGS مجموعة واسعة من الخدمات التي تُساعد الشركات على ضمان جودة منتجاتها وعملياتها.