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الملك يشدد على أهمية استقرار لبنان واستدامة الأمن فيه

منذ 16 ثانية
الملك يشدد على أهمية استقرار لبنان واستدامة الأمن فيه

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط.
وتناول اللقاء التطورات بالمنطقة، إذ أكد جلالته ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وأهمية استمرار إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع، لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية.
وحذر جلالة الملك من خطورة توسع دائرة الصراع بالإقليم، مشددا على أهمية استقرار لبنان واستدامة الأمن فيه.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.


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