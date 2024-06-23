إجراءات خاصة لمواجهة الأجواء الحارة في قاعات التوجيهي

وطنا اليوم:كشفت وزارة التربية والتعليم، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة استعدادا لبدء تقديم طلبة الثانوية العامة جلسات امتحاناتهم، الثلاثاء 25 حزيران.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، الدكتور عاصم العمري بتصريح صحفي، إن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة، لغايات مواجهة الأجواء الحارة التي تشهدها المملكة، مؤكداً أن هناك مراكز امتحانية مكيفة، أما المراكز التي لا يوجد فيها تكييف توجد فيها مراوح، بالإضافة إلى توفر الماء البارد للطلبة والكوادر القائمة على الامتحان.

وأضاف أن الوزارة شكلت فرقا لتفقد جاهزية القاعات التي سيعقد فيها الامتحان وكذلك مراكز التصحيح، بغية تهيئة البيئة الامتحانية الملائمة بما يلبي احتياجات الطلبة من مياه الشرب والتهوية والإضاءة المناسبة، وتزويدها بالمقاعد المريحة التي تناسب الطلبة، واللوحات الإرشادية، وتأمين كافة المستلزمات التي تساعد على تقديم الامتحان بكل سهولة ويسر. وبحسب العمري، فإن الوزارة جهّزت غرف عمليات في المركز والميدان لاستقبال الملاحظات والاستفسارات حول مجريات الامتحان من الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وجميع الكوادر القائمة على عقد الامتحان، مبينًا أن ذلك يتم بالشراكة والتنسيق بكل كفاءة وفاعلية مع المؤسسات المساندة للوزارة، لاسيما وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها، ووزارة الصحة، ووسائل الإعلام.

وأشار العمري إلى أن الوزارة راعت احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، من حيث سهولة الوصول إلى القاعة، وأن تكون غرفة الامتحان في الطابق الأرضي، وتوفير الممرات وفق كودات البناء الخاصة بهم إلى غير ذلك من متطلبات البيئة الامتحانية المناسبة لكل إعاقة.

وسيتقدم للامتحان نحو 187 ألف مشترك ومشتركة، منهم حوالي 131 ألف طالب نظامي و 56 ألف طالب دراسة خاصة، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني، فيما تعقد الامتحانات في (756) مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم، تشتمل على (1824) قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط، بواقع قاعة احتياط واحدة لكل مديرية، فيما بلغ عدد مراكز التصحيح (38) مركزًا موزعة على محافظات المملكة.

وسيتقدم للامتحان (106) مشتركين في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الأحداث موزعة على (14) قاعة، كما سيتقدم (23) مشتركًا في مركز الحسين للسرطان، فيما سيتقدم للامتحان (611) مشتركا ومشتركة من الطلبة ذوي الإعاقة.