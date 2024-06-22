شباب الكورة يقيمون حفل إستقبال بمناسبة رئاسة مجلس طلبة العلوم والتكنولوجيا على شرف حزب إرادة والتكتل

وطنا اليوم_أقام قيادات التكتل الطلابي في جامعة العلوم والتكنولوجيا من شباب لواء الكورة بمحافظة إربد من أعضاء حزب إرادة حفل إستقبال بمناسبة فوز الطالب يزيد الشريدة عضو حزب إرادة برئاسة إتحاد مجلس طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا وذلك بحضور الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة ونائب الأمين العام للشؤون السياسية والتوعية الحزبية م. إبراهيم العوران ورئيس مجلس فرع حزب إرادة في محافظة إربد م. صهيب بني يونس والأمين العام المساعد لشؤون الشباب والجامعات أحمد البواعنة وعدد من أعضاء الأمانة العامة لحزب إرادة وقيادات تكتل المستقلين في ألوية محافظة إربد وعجلون وجرش والبادية الشمالية، وقال الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة أن ما حققه أعضاء الحزب في رئاسات مجالس إتحادات طلبة جامعات مؤتة والأردنية والعلوم والتكنولوجيا واليرموك وعضويات الهيئات الإدارية وأعضاء مجالس الطلبة بها كانت نتيجة سمعة الطلبة وحضورهم الطيب في جامعاتهم واحلافهم العشائرية التقليدية ولا ندعي في حزب إرادة فضلا في ذلك، وما قمنا به فتح آفاق التعاون مع طلبة الجامعات والتعاون في مجال الخطاب والإعلام والإعلان والتنسيق لأننا مقبلون على حياة حزبية وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله نحو تعزيز مشاركة المواطن واتحدنا مع الجهود الطلابية.

وأضاف ان ما قام به حزب إرادة هو مجرد بداية لتكون الانتخابات الطلابية القادمة على أساس برامجي مؤكدا بهذا المجال ان حزب إرادة لم يتعاطى بالمال الأسود ولن يسمح لأي يد بأن تمتد لجامعاتنا لأن شبابنا هم مستقبلنا وقادة التغيير ورصيد مملكتنا وممنوع العبث بهذا الرصيد ، والشباب الذين عملنا معهم لا تشترى بالمال وانما ديدنها حب الوطن والصدق والثقة والكلمة.

وقال رئيس مجلس الحزب في محافظة اربد المهندس صهيب بني يونس إن حزب إرادة بدأ مشوراه بفكر جمعي شبابي وطني وكنا جميعا همنا الوطن ونطلق شعارات ووعود أننا نريد تمكين الشباب وجاءت تجربة الانتخابات الطلابية لتثبت أن الشباب هم رقم صعب بهذه الأحزاب ورأس مال يستثمر به، وكانت شعارات حزب إرادة تتطابق مع أفعاله داخل الجامعات.

وهنأ عضو الحزب ممثل شباب قصبة إربد الطالب زيد البطاينة بفوز الطالب يزيد الشريدة وشباب الكورة برئاسة مجلس اتحاد طلبة جامعة العلوم والتكولوجيا وأعضاء المجلس مقدما الشكر لحزب إرادة على دعمه للشباب لتحقيق هذا الفوز.

وقال عضو الحزب د. يزيد الكيلاني ان فوز يزيد الشريدة برئاسة اتحاد الجامعة لا يقتصر على لواء الكورة فهو ابن وطن وابن كل منطقة فيه، مقدما الشكر لحزب إرادة وفرع الحزب في محافظة اربد على الجهد الذي أثمر عن هذا الإنجاز الكبير في الجامعة.

من جانبه قال عضو الحزب رئيس مجلس إتحاد الطلبة في جامعة العلوم والتكنولوجيا يزيد الشريدة أنه لا مستحيل عند اهل العزيمة مقدمًا الشكر بإسم طلبة الجامعة لكل من ساهم بهذا التجمع من تجمع شباب لواء الكورة وحزب إرادة.

واشار الحضور الى الجهود التي يقوم بها حزب إرادة في الجامعات الاردنية لتكون الانتخابات المقبلة برامجية، ولبنة أساسية على الطريق الصحيح لتعكس الوعي الحقيقي والديمقراطي باعتبار الطلبة قادة المستقبل القادرين على احداث التغير الإيجابي للنهوض بمسيرة الوطن .كما اشادوا بجهود حزب ارادة في إنجاح الانتخابات في الجامعات بنكهة حزبية وأكدوا رغبتهم في العمل مع مكتب الشباب في الحزب لخدمة الشباب وتمكينهم.

وحضر حفل الاستقبال كل من محمد النادر ممثلا عن شباب الرمثا ، وأسيد الربابعة ممثلا عن شباب عجلون، وصهيب الطاهات ممثلا عن شباب الصريح ، وزيد البطاينة ممثلا عن شباب القصبة ، و د. عبدالله العلاونة ممثلا عن شباب فريق فارمسجي ،

وممثلا عن شباب المزار ليث الجراح، و د. قصي الكيلاني، وفاروق الفقيه المتحدث باسم شباب لواء الكورة في جامعة العلوم والتكنولوجيا حيث تحدث الجميع عن تجربتهم وعبروا عن فخرهم بها.

كما تم توجيه الشكر من الجميع للسيد أحمد الخطاطبة ممثلا عن شباب لواء الكورة.