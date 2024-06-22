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العدالة والإصلاح يحيي جهود الأجهزة الأمنية الأردنية في القضية التحقيقية بماركا

منذ 3 ساعات
العدالة والإصلاح يحيي جهود الأجهزة الأمنية الأردنية في القضية التحقيقية بماركا

وطنا اليوم_

حيّا حزب العدالة والإصلاح الأجهزة الأمنية الأردنية لما تبذله من جهود كبيرة للحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة المواطنين، وكان آخرها الكشف عن تخزين مجموعة من الأشخاص كميات من المتفجرات في إحدى المباني المهجورة في منطقة ماركا الجنوبية.

 

وقال الأمين العام للحزب غازي عليان في بيان صحفي إن القضية التي ما زالت قيد التحقيق من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، تؤكد أن أمن الأردن ما زال مستهدفا من قبل مريضي الأنفس والحاقدين عبر محاولات متكررة لمسه وتحويله الى ساحة للنزاع، والتشكيك بمواقفه المشرفة تجاه القضايا العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

 

وأكد عليان أن ما جرى فجر اليوم في منطقة ماركا الجنوبية، يشكل تهديدا خطيرا لأمن الأردن واستقراره، مبينا أن اجهزتنا الأمنية المختلفة وجيشنا العربي المصطفوي بما تمتاز به من قوة ويقضة وحنكة، ستبقى درع الوطن وصخرته التي تتحطم عليها كل المحاولات البائسة للمغرضين والحاقدين للنيل من الأردن وأمنه واستقراره.

 

ودعا الأمين العام للحزب غازي عليان الفعاليات الوطنية وأبناء الشعب الأردني الى تفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه المس بالأردن، مؤكدا دعم الحزب لكل الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لحماية الأردن والحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه واراضيه والوقوف صفا واحدا خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وجيشنا العربي المصطفوي واجهزتنا الامنية الحريصة على أمن الوطن والمواطن لتفويت كل فرصة على أعداء الوطن وأمنه.


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