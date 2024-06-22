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الدور نصف النهائي لـكأس الأردن CFI يقام غدًا

منذ ساعة واحدة
الدور نصف النهائي لـكأس الأردن CFI يقام غدًا

تقام غدًا الأحد 23 حزيران، مواجهتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأردن CFI لموسم 2024/2023

ويلتقي الحسين مع السلط عند السابعة مساء على ستاد الحسن، قبل أن يواجه شباب الأردن نظيره الوحدات عند الـ9:45 مساء على ستاد عمان الدولي.

وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.

وأطلق الإتحاد الأردني لكرة القدم، مسمى جديد على بطولة كأس الأردن خلال المواسم الثلاثة القادمة لتصبح (كأس الأردن – CFI).

يذكر أن شركة (CFI) تعتبر شريك التداول المالي لدى الإتحاد الأردني لكرة القدم، بموجب إتفاقية رعاية للمنتخبات الوطنية وبطولات المحترفين، وعدد من المسابقات النسوية، لمدة ثلاثة مواسم، إبتداءً من موسم 2024/2023.

(الطواقم التحكيمية)

فيما يلي الطواقم التحكيمية لمباريات نصف النهائي:

مباراة الحسين والسلط

الحكام: إبراهيم سمارة للساحة، الحكام المساعدين حمزة أبو عبيد، محمد محرم، وأحمد راضي رابعًا.

مباراة شباب الأردن والوحدات

الحكام: مروان إسماعيل للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، صابرين العبادي، وإسراء مبيضين رابعًا.


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