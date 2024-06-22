الخارجية: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج الأردنيين إلى 75 وفاة

أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج الأردنيين، ممن ليسوا ضمن بعثة الحج الأردنية الرسمية، إثر تعرضهم لضربات شمس جراء موجة الحر الشديدة إلى 75 وفاة.

وأكد مدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية السفير الدكتور سفيان القضاة، أنه تم إصدار 68 تصريح دفن لحجاج أردنيين ليتم دفنهم في مكة المكرمة بناء على رغبة ذويهم، والعمل جارٍ على إصدار 7 تصاريح دفن أخرى.

وأوضح السفير القضاة أن الجهات السعودية المعنية باشرت بإجراءات دفن الحجاج الذين توفاهم الله، من غسل للجثامين وتكفينها والصلاة عليها ومن ثم دفنها، كما قامت الجهات السعودية المعنية بإصدار 47 شهادة وفاة للحجاج الأردنيين، حتى الآن.

وأضاف السفير القضاة أنه قد تم العثور على 96 حاجًا أردنيًا من بين 110 مسجلين ضمن قوائم الحجاج الأردنيين المفقودين، وفقًا لقاعدة البيانات التي أعدتها المديرية منذ بدء التبليغ عن فقدان ووفاة عدد من الحجاج الأردنيين، 27 منهم يرقدون على أسرّة الشفاء في المستشفيات السعودية، ومنهم 15 شخصا بحالة حرجة، ويجرى التنسيق لنقلهم لتلقي العلاج في المملكة فور أن تسمح حالتهم الصحية بذلك، علماً بأن فريق القنصلية العامة الأردنية في جدة والموجود حالياً في مكة زار جميع المرضى واطمئن على صحتهم.

وأكد السفير القضاة أن مديرية العمليات والشؤون القنصلية وفريق القنصلية العامة الأردنية الموجود في مكة على تواصل مستمر مع ذوي الحجاج الأردنيين الذين توفاهم الله، ومع ذوي المفقودين، وأن فريق القنصلية العامة الأردنية الموجود في مكة لا يزال يقوم بتقديم الخدمات القنصلية للحجاج الذين تم العثور عليهم ومتابعة أوضاعهم الصحية مع السلطات السعودية المختصة، وأن الفريق يقوم بزيارة الحجاج الأردنيين في المستشفيات للاطمئنان على سلامتهم ومتابعة أوضاعهم.

كما قال السفير القضاة إن عمليات البحث لا تزال جارية عن 7 حجاج أردنيين مفقودين، بجهود مشتركة من الخلية التي شكلتها الوزارة والتي تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع القنصلية العامة الأردنية في جدة والسفارة الأردنية في الرياض وبعثة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية للحج ومع السلطات السعودية المختصة.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لأسر الحجاج رحمهم الله، داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وعظيم غفرانه.

وجدد السفير القضاة دعوته لجميع المواطنين الأردنيين الذين يؤدون مناسك الحج وذويهم، للاتصال مع فريق القنصلية العامة الأردنية الموجود في مكة لطلب المساعدة أو الإبلاغ عن المفقودين أو الترتيب لنقل الجثامين في حالات الوفاة على مدار الساعة، من خلال الأرقام التالية:

– 00966501784611

– 00966563804751

– 00966562651508

– 00966501565050

كما يمكن التواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة، من خلال الأرقام التالية:

– 00962795497777

– 00962799562903

– 00962799562471

– 00962799562193

أو من خلال البريد الإلكتروني:

‏op.ctr@fm.gov.jo

أو مراجعة مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة وعلى مدار الساعة.

أو مراجعة مكتب الخدمات القنصلية المؤقت التابع للقنصلية العامة الأردنية في جدة، داخل فندق كنوز الضيافة في مكة المكرمة قرب جسر المنصور طابق ميزانين.