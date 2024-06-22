توضيح مهم من هيئة تنظيم الطاقة حول تعرفة الكهرباء الجديدة في الأردن – تفاصيل

وطنا اليوم_قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة إن الهيئة في صدد تطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة في الأردن اعتبارا من الأول من تموز/يوليو المقبل، لتشمل بعض القطاعات.

وأضاف السعايدة السبت، أن التعرفة الجديدة تعتمد على تقسيم اليوم إلى ثلاث فترات زمنية: “خارج الذروة” و”الذروة الجزئية” و”الذروة”.

وأوضح أن التعرفة الجديدة ليست رفعا للأسعار بشكل عام إنما سيتم رفع تعرفة “الذروة” و”الذروة الجزئية”، وذلك بهدف التنظيم وتخفيف الأحمال عن الشبكة الكهربائية في فترات الذروة وضمان استدامة وصول الكهرباء وعدم انقطاعها، إضافة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة، مشيرا إلى أن التعرفة بدأ تطبيقها تجريبيا في بعض القطاعات العام الماضي تحديدا في 28-5-2023.

ولفت إلى أن القطاعات التي تشملها التعرفة الجديدة هي عدادات شحن المركبات، قطاعات شحن المركبات الكهربائية، الاتصالات، الصناعات المتوسطة والاستخراجية، فيما لا تشمل التعرفة القطاع المنزلي.

وبيّن السعايدة أن فترة “الذروة” ستكون مرتفعة قليلا عن التعرفة الحالية، فيما ستكون الفترات الثلاث كالآتي:

أولا: تعرفة خارج الذروة (من الساعة 5 صباحا ولغاية 2 ظهرا).

ثانيا: تعرفة الذروة الجزئية (من الساعة 2 ظهرا ولغاية 5 عصرا).

ثالثا: تعرفة الذروة (من الساعة 5 عصرا ولغاية 11 ليلا).

وقال السعايدة إن كل ما يشاع حول التوجه نحو رفع أسعار الكهرباء غير صحيح، وإن الحديث كذلك عن إيجاد تعرفة الكهرباء لسداد ديون شركة الكهرباء الوطنية عارٍ عن الصحة.