بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الأجهزة الأمنية تواصل التعامل مع قضية تخزين مواد متفجرة في ماركا الجنوبية

منذ ساعة واحدة
الأجهزة الأمنية تواصل التعامل مع قضية تخزين مواد متفجرة في ماركا الجنوبية

وطنا اليوم_تواصل الأجهزة الأمنية التعامل مع قضية تخزين مواد متفجرة في منطقة ماركا الجنوبية، وفق ما أفادت به مديرية الأمن العام لوسائل الإعلام.

 

فجر السبت، سمع سكان المنطقة صوت انفجارات ناتجة عن تفجير المواد المتفجرة التي كانت مخبأة في أحد المنازل. وأوضح الناطق الإعلامي باسم الأمن العام، عامر السرطاوي، أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن مجموعة من الأشخاص قامت بتخزين كميات من المواد المتفجرة داخل المنزل.

 

أضاف السرطاوي أن خبراء المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي تعاملوا مع المواد وقاموا بتفجيرها في الموقع بعد اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، بما في ذلك عزل وإخلاء المنطقة، دون تسجيل أي إصابات. وأكد أن القضية لا تزال قيد التحقيق، وسيتم نشر التفاصيل عند الانتهاء من التحقيقات. كما ناشد الجميع بالابتعاد عن موقع المنزل لإتاحة المجال للأجهزة الأمنية لمتابعة عملها دون أي مؤثرات.

 

يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى خلية داخل المملكة، أرسلتها مليشيات مدعومة من إحدى الدول بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن. وتستمر محاولات الإرهاب للنيل من الأردن بسبب مواقفه، سواء من خلال هذه الخلايا أو الأنشطة الإرهابية على الحدود الشمالية الشرقية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:00

1482 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي في اربد 

14:16

مركزي الميثاق يدعو إلى المزيد من التفاعل مع الحياة السياسية الجديدة

14:12

توضيح مهم من هيئة تنظيم الطاقة حول تعرفة الكهرباء الجديدة في الأردن – تفاصيل

13:02

أرز فاسد مليء بالسوس يباع في أسواق عمان

13:02

عاجل وزارة المياه تنفي اخبار زائفة متداولة حول وقف ضخ لمياه الديسي

12:51

البنك الأردني الكويتي الراعي الذهبي لبطولة “تحدي كرة القدم مع اللاعب الإسباني ميشيل سالغادو”

12:03

حالة الطقس في جميع مناطق المملكة السبت وحتى الثلاثاء

11:33

حدود المدورة تستقبل أكثر من 20 ألف حاج أردني وفلسطيني

10:51

الاحتلال يقتحم جنين ويحاصر منزلا ويمنع وصول الإسعاف للمصابين

10:31

الأمن العام : الأجهزة الأمنيّة تتعامل مع قضية تحقيقية في منطقة ماركا الجنوبية

22:14

البكار: تمكين المرأة والشباب من أبرز أهداف التوجيهات الملكية شارك

22:04

طبيب إسرائيلي يزعم كشفه “خفايا” عقلية يحيى السنوار .. أنقذ حياته في السجن من ورم مميت ..

وفيات
وفيات الجمعة 21-6-2024نعي الأستاذ الدكتور عمار الحنيطيوفاة عضو المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي احمد عبد الرزاق الحياريوفيات الجمعة 14-6-2024وفيات الخميس 13-6-2024