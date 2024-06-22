الأجهزة الأمنية تواصل التعامل مع قضية تخزين مواد متفجرة في ماركا الجنوبية

وطنا اليوم_تواصل الأجهزة الأمنية التعامل مع قضية تخزين مواد متفجرة في منطقة ماركا الجنوبية، وفق ما أفادت به مديرية الأمن العام لوسائل الإعلام.

فجر السبت، سمع سكان المنطقة صوت انفجارات ناتجة عن تفجير المواد المتفجرة التي كانت مخبأة في أحد المنازل. وأوضح الناطق الإعلامي باسم الأمن العام، عامر السرطاوي، أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن مجموعة من الأشخاص قامت بتخزين كميات من المواد المتفجرة داخل المنزل.

أضاف السرطاوي أن خبراء المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي تعاملوا مع المواد وقاموا بتفجيرها في الموقع بعد اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، بما في ذلك عزل وإخلاء المنطقة، دون تسجيل أي إصابات. وأكد أن القضية لا تزال قيد التحقيق، وسيتم نشر التفاصيل عند الانتهاء من التحقيقات. كما ناشد الجميع بالابتعاد عن موقع المنزل لإتاحة المجال للأجهزة الأمنية لمتابعة عملها دون أي مؤثرات.

يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد أعلنت في مارس الماضي عن إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى خلية داخل المملكة، أرسلتها مليشيات مدعومة من إحدى الدول بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن. وتستمر محاولات الإرهاب للنيل من الأردن بسبب مواقفه، سواء من خلال هذه الخلايا أو الأنشطة الإرهابية على الحدود الشمالية الشرقية.