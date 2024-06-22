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حالة الطقس في جميع مناطق المملكة السبت وحتى الثلاثاء

منذ 25 ثانية
حالة الطقس في جميع مناطق المملكة السبت وحتى الثلاثاء

وطنا اليوم_تنخفض درجات الحرارة قليلا اليوم السبت، ليكون الطقس صيفياً معتدلًا في أغلب المناطق وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الأحد، صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 

وترتفع الاثنين، درجات الحرارة قليلاً ؛ ويكون الطقس صيفيًا معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارا نسبيًا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 

ويبقى الطقس الثلاثاء، صيفيًا معتدلًا فوق المرتفعات الجبلية العالية وحارا نسبيًا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 32 – 23 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 21، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 17, وفي مرتفعات الشراة 28 – 18, وفي مناطق البادية 38 – 22 وفي مناطق السهول 31 – 20, وفي الأغوار الشمالية 39 – 24, وفي الأغوار الجنوبية 42 – 27، وفي البحر الميت 40 – 25، وفي خليج العقبة 42 – 26 درجة مئوية.


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