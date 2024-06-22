الاحتلال يقتحم جنين ويحاصر منزلا ويمنع وصول الإسعاف للمصابين

وطنا اليوم_اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم السبت، حي الجابريات في جنين، وحاصرت منزلا.

وأفادت وكالة “وفا”، بأن قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال “مستعربين” تسللوا إلى الحي، بمساندة قوات الاحتلال، التي تطالب عبر مكبرات الصوت المواطنين الخروج من المنزل المحاصر، وسط اطلاق الرصاص صوب مركبات الإسعاف المتوجهة إلى المكان.

وقالت مصادر صحفية إنه تم تسجيل إصابة 3 فلسطينيين في الاشتباكات المستمرة بين مقاومين وقوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في حي الجباريات بجنين.

وأكدت أن قوات الاحتلال تمنع مركبات الإسعاف من الوصول لنقل الإصابات.