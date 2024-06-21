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غوتيريش: لبنان ينبغي ألا يصبح غزة أخرى

منذ 11 ثانية
Smoke billows from fires ignited by Israeli shelling on the forested areas of the southern Lebanese village of Deir Mimas on June 15, 2024, amid ongoing cross-border clashes between Israeli troops and Hezbollah fighters. (Photo by Rabih DAHER / AFP)

وطنا اليوم:قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوتر بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية، مضيفا أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تعمل على تهدئة الوضع ومنع التقديرات الخاطئة.
وتابع للصحفيين قوله إن “خطوة متهورة واحدة أو تقدير خاطئ واحد يمكن أن يؤدي إلى كارثة تتجاوز الحدود بكثير، وبصراحة تفوق الخيال”.
واستكمل “دعونا نكون واضحين: شعوب المنطقة وشعوب العالم لا تستطيع أن تتحمل أن يصبح لبنان غزة أخرى”.
وقال “أشعر بأنني مضطر اليوم الى التعبير عن قلقي البالغ حيال التصعيد بين إسرائيل وحزب الله على طول الخط الأزرق” الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل إثر انسحاب الجيش الاسرائيلي في العام 2000.
وتابع “تصعيد في التبادل المستمر للقصف. تصعيد في الخطاب العدائي لدى الجانبين كأن حربا شاملة باتت وشيكة”.
وحذر غوتيريش من أن “خطر اتساع رقعة النزاع في الشرق الاوسط هو أمر فعلي ويجب تجنبه. اي خطوة غير عقلانية، أي خطأ في الحساب، قد يتسببان بكارثة تتجاوز الحدود الى حد بعيد، (كارثة) لا يمكن بصراحة تصورها”.
ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار بشكل شبه يومي منذ اندلعت الحرب في قطاع غزة بسبب الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 كتوبر على إسرائيل.
وتكثف هذا القصف في الأسابيع الأخيرة مع تهديدات متبادلة من الطرفين تثير مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.
وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله إطلاق النار عبر الحدود مجددا، الخميس، بعد تصاعد التهديدات بين الطرفين، ما يثير مخاوف من نشوب حرب واسعة.
وعلى الجبهة الجنوبية لإسرائيل، واصل الجيش الإسرائيلي الخميس قصف قطاع غزة.
وأعلن حزب الله، الخميس، قصف موقع عسكري في شمال إسرائيل “بعشرات صواريخ الكاتيوشا”، “رداً” على مقتل أحد مسلحيه بغارة اسرائيلية في بلدة ديركيفا في جنوب لبنان.
وأعلن الجيش الاسرائيلي في بيان أن إحدى طائراته “نفّذت ضربة دقيقة في منطقة ديركيفا في جنوب لبنان” أدّت إلى مقتل عنصر في حزب الله “كان مسؤولاً عن تخطيط هجمات وتنفيذها ضدّ إسرائيل وقيادة قوات برية لحزب الله” في جويّا في جنوب لبنان.
وكان نصرالله قد حذر، الأربعاء، من أن أي مكان في إسرائيل “لن يكون بمنأى” من صواريخ مقاتليه في حال اندلاع حرب وسط مخاوف من اتساع النزاع بين الحزب واسرائيل على وقع الحرب المتواصلة في غزة. وقال “يعرف العدو جيداً أننا حضّرنا أنفسنا لأسوأ الأيام”، مضيفا “عليه أن ينتظرنا براً وجواً وبحراً”.
وجاءت مواقف نصرالله بعد إعلان الجيش الإسرائيلي الثلاثاء “المصادقة” على خطط عملياتية لهجوم في لبنان.
وهدّد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، حزب الله بالقضاء عليه في حال اندلاع “حرب شاملة”.


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