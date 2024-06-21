لذلك نفخر بأننا أردنيون وسادتنا هاشميون

وطنا اليوم:هذا العنوان الذي نشره الأمين العام لحزب إرادة وزير العمل الأسبق نضال البطاينة على صفحته على الفيسبوك وهذه تفاصيل المنشور :

في زيارة لي قبل أيام إلى مكتب الأخ والزميل معالي عبد الكريم الدغمي ، لفتت إنتباهي صورة معلقة على الحائط بين الصور التي يعتز بها ابو فيصل مع قيادتنا الهاشمية ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين حفظه الله و جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وسألت وقتها شيخ البرلمانيين عنها فأجابني بأنها صورته مع جلالة الملك لدى تشرفه بتسلم #وسام_الكوكب الأردني من الدرجة الأولى قبل أكثر من عقدين، وهنا كانت إجابة التساؤل الذي جال في خاطري لجهل مني وكذلك جال التساؤل بخاطر الكثيرين غيري ،عندما تشرف الأخوان لي والصديقان كل من سعادة أحمد الصفدي وسعادة عبد المنعم العودات بتسلم ذات الوسام منذ أيام سيما وأن ثلاثتهم ترأس مجلس النواب بشكل متتالي، فالتقطت صورة من هاتفي لما شاهدت من تشرف أبو فيصل بالوسام قبل ذلك (والذي يمنح لمرة واحدة فقط) لأعمم الإجابة لما فهمت خلال الزيارة .

هذا هو الأردن وها هم الهاشميون الذين لم ولن ينسوا أي إبن بار لهذا الوطن.

مبارك مرة أخرى لمعالي أبو فيصل ومبارك كذلك لكل من سعادة أبو زيد وسعادة أبو زيد ثقة قيادتنا الهاشمية المظفرة.

يذكر أن الدغمي هو عضو في حزب إرادة.