وفاة طيار ونجاة آخر بتحطم طائرة عسكرية تونسية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الجمعة، وفاة طيار ونجاة آخر بعد تحطم مروحية عسكرية في مدينة قفصة جنوب غرب البلاد.

وأضافت أن الحادث وقع بالقاعدة الجوية في قفصة خلال مناورة هبوط.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع، أن الطائرة تعرضت خلال مهمة طيران مبرمجة، اليوم الجمعة، إلى حادث أثناء مناورة الهبوط بالقاعدة الجوية بقفصة.

وتابع أن الفرق الطبية هرعت للموقع، وتم إجلاء طاقم الطائرة إلى المستشفى الجهوي بقفصة حسين بوزيان؛ إذ أعلنت الفرق الطبية وفاة أحد الطيارين، أما الطيار الثاني المصاب فحالته مستقرة.