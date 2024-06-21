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صحيفة معاريف الإسرائيلية تفاصيل عملية نتساريم

منذ ساعتين
صحيفة معاريف الإسرائيلية تفاصيل عملية نتساريم

وطنا اليوم:ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية تفاصيل ما سمح بنشره عن قصف محور نتساريم:

المقاومة اكتشفت وحدة لواء ألكسندروني، التي كانت تتحرك سيرا على الأقدام بعد ظهر الأمس الخميس، قصف مقاتلو حماس القوة بـ 5 قذائف هاون.
لم يكن لدى الجنود الإسرائيليون الوقت الكافي للاحتماء في الفضاء المفتوح وأصيبوا بانفجار قذائف هاون بالقرب منهم.
قتل على الفور الضابط سعدية يعقوب درعي والضابط عمر سامادجا، وأصيب 8 جنود، إصابة 3 منهم خطيرة.
وقع الحادث قبل الساعة 4 بعد الظهر بدقائق.
تعقدت عملية إنقاذ المصابين عندما أطلقت قوات الجيش النار بكثافة على المنطقة التي أطلق فيها الفلسطينيون القنابل اليدوية على القوة.
قدمت الفرق الطبية التابعة للجيش الإسعافات الأولية السريعة وأجلت المصابين بمساعدة طائرة هليكوبتر إلى المستشفيات في وسط إسرائيل.
التقييم الأول للجيش هو أن القوة كانت تقوم بدورية راجلة في منطقة مفتوحة ومكشوفة، مما جعل من الصعب على الجنود العثور على مأوى عندما بدأ إطلاق قذائف الهاون الكثيفة عليهم، وبالتالي العدد الكبير من الضحايا.
يشكل تهديد الهاون وهو حدثا يوميا في منطقة ممر نتساريم في وسط غزة.


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