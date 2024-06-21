بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

بيبسي لبنان بعد مقاطعتها:لا ندعم إسرائيل

منذ 3 ساعات
بيبسي لبنان بعد مقاطعتها:لا ندعم إسرائيل

وطنا اليوم:أصدرت الشركة العصرية اللبنانية للتجارة، صاحبة امتياز تعبئة “بيبسي” بيانا نفت فيه الاتهامات التي طالتها لناحية دعم إسرائيل، مؤكدة أن هذا “الاتهام الباطل لا أساس له من الصحة”.
وأضاف البيان أن الشركة يهمها أن تؤكد أنها شركة لبنانية وهي من أوائل الشركات التي آمنت وساهمت في نهضة الصناعة الوطنية، إذ تضم أكثر من ألف عائلة لبنانية من جميع المناطق، وهذه العائلات لا ترضى بتخوينها.
وفي السياق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن المحامي محمد زياد جعفيل تقدم بإخبار الى جانب النيابة العامة التمييزية في بيروت إثر إقدام “الشركة العصرية اللبنانية للتجارة” ( مشروب البيبسي كولا في لبنان) على تعديل شعارها التجاري بشكلٍ مشابه لعلم إسرائيل ووضعه فقط على أغطية عبواتها، وإبقاء شعارها القديم على العبوة في ذات الوقت، وطرحها بشكلٍ مفاجئ في الأسواق اللبنانية.
وطلب “وقف تداول هذا الشعار التجاري وإلزام الشركة بسحب منتجاتها فورا من الأسواق، والتحقيق مع ممثلي الشركة وإحالة مرتكبي هذه الأفعال إلى القضاء الجزائي المختص تمهيدا لإدانتهم بجرائم إثارة الفتن ومحاولات التطبيع وانتهاك قوانين المقاطعة مع العدو الإسرائيلي”.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بانطلاق حملة لمنع آليات شركة “بيبسي كولا” من دخول وتوزيع منتجاتها في بلدات عدة، تضامنا مع غزة ودعما لحملة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.
وذكر موقع “لبنان 24” أنه تم إرجاع أول “بيك آب” (شاحنة توزيع) تابعة لشركة “بيبسي” من منطقة القصر في قضاء الهرمل، وطلب من سائقها إبلاغ الشركة المذكورة بعدم ارسال آلياتها مرة أخرى.
وحسب “لبنان 24″، صدرت بيانات عدّة في مختلف القرى والبلدات لإعلان منع توزيع مشروبات “شركة بيبسي كولا” فيها، ومن هذه البلدات: القصر، والهرمل، وبعلبك، ومنطقة الزهراني.
وقالت العائلات والعشائر في البيانات إن هذه الخطوة تأتي في إطار “التضامن مع أهل فلسطين وردا على تحدي شركة “بيبسي” الجائر وإعلاناتها ودعمها للعدو الإسرائيلي”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:13

العصر الجاهلي أم عصر ما قبل الإسلام

16:55

ضبط مواطن حاول الانتحار بعد إزالة بسطته في رغدان

16:44

وفاة طيار ونجاة آخر بتحطم طائرة عسكرية تونسية

16:24

صحيفة معاريف الإسرائيلية تفاصيل عملية نتساريم

16:05

تحديد موعد نشر قرارات الاعتراضات على الغير على جداول الناخبين الأولية

15:27

باجيو يفشل في مراوغة 5 لصوص اقتحموا منزله وضربوه

15:19

مسيرات في الأردن دعما لغزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي

15:08

قوات خاصة إسرائيلية تغتال 3 فلسطينيين بقلقيلية

14:37

شاب في حالة خطيرة اثر تعرضه للدغة افعى فلسطين في إربد

14:30

الأمم المتحدة: أسر في غزة تتناول وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة

14:18

الأمن: 21 ألف زيارة للنزلاء يسرتها مراكز الإصلاح خلال عيد الأضحى

14:12

المجموعة الأردنية: نستكمل إجراءات عطاء إعادة تأهيل كورنيش البحر الميت

وفيات
وفيات الجمعة 21-6-2024نعي الأستاذ الدكتور عمار الحنيطيوفاة عضو المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي احمد عبد الرزاق الحياريوفيات الجمعة 14-6-2024وفيات الخميس 13-6-2024