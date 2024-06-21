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شاب في حالة خطيرة اثر تعرضه للدغة افعى فلسطين في إربد

منذ 27 ثانية
شاب في حالة خطيرة اثر تعرضه للدغة افعى فلسطين في إربد

وطنا اليوم:قال خبير الأفاعي أسد الجيزاوي إنه أسعف شاب من محافظة إربد ويبلغ من العمر 25 عاما إلى مستشفى الامير راشد بن الحسن بعد تعرضه للدغة أفعى فلسطين.
وأضاف الجيزاوي أن الحالة الصحية للشاب خطيرة، مجددا في الوقت ذاته تحذيراته من الأفاعي المنتشرة في ظل الأجواء الحارة التي تشهدها المملكة.
يذكر أن خبير الافاعي أسد الجيزاوي ناشد أكثر من مرة الجهات المعنية بتوفير “المضادات” المخصصة للافاعي التي تعيش في الاردن.
وحذر الجيزاوي المواطنين من التعامل مع الأفاعي أو الاقتراب من أماكن تواجدها وخاصة بين الأعشاب وعند الأشجار والحجارة، داعيا إلى عدم الإمساك بها لتجنب التعرض للدغ.


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