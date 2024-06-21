المجموعة الأردنية: نستكمل إجراءات عطاء إعادة تأهيل كورنيش البحر الميت

وطنا اليوم:أكد المدير العام للمناطق التنموية يوسف عرفات، أنه يجري حالياً استكمال إجراءات عطاء “إعادة تأهيل وإصلاح منطقة الكورنيش في البحر الميت” التي تأثرت نتيجة تخصيصها لتكون منطقة للعزل الصحي خلال جائحة كورونا الماضية.

وقال عرفات في تصريح إن منطقة كورنيش البحر الميت التي أقيمت على مساحة أكثر من 400 ألف متر مربع والمخصصة للاستثمارات السياحية الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ قد شارفت المجموعة الأردنية على الانتهاء من المرحلة الأولى من عطاء الصيانة المطلوبة لها فيما يتعلق بتحديد الأعطال الكهربائية، أما المرحلة الثانية والتي تتضمن البدء بالأعمال الرئيسية للإصلاح وإعادة التأهيل؛ فإن إدارة المجموعة حالياً تنتظر العروض المقدمة من المناقصين (بموعد نهائي يوم الخميس الموافق 27/06/2024) ليصار إلى عملية تقييمها والإحالة المباشرة للتنفيذ، وذلك بعدما تم طرح العطاء بتاريخ 23/05/2024 وإتمام الجولات الميدانية للشركات المهتمه والإجابة على الاستفسارات كافة.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق في 21 آب/أغسطس 2022، على قيام شركة المجموعة الأردنيّة للمناطق الحرة والمناطق التنموية بتنفيذ أعمال تأهيل موقع كورنيش البحر الميت.ووافق المجلس على معالجة الأضرار الناتجة عن استخدام موقع كورنيش البحر الميت للحجر الصحّي خلال جائحة كورونا.

وأضاف: “نأمل أن تكون هذه الوجهة الاستثمارية الجديدة جاهزة ومتاحه أمام المستثمرين والمهتمين بالاستثمار قبل نهاية العام الحالي”.

وأوضح عرفات بأن موقع كورنيش البحر الميت السياحي صمّم وفق أفضل الممارسات العالمية من حيث البنية التحتية والفوقية، ليكون مجهزاً كفرص استثمارية أمام رجال الأعمال والمستثمرين لإقامة الفنادق والمطاعم والشقق الفندقية والشاليهات، وغير ذلك من المنشآت السياحية.

يذكر بأن مشروع الكورنيش أو الممشى البحري الممتد على طول 2.1 كم قد قامت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بتنفيذه بقيمة 22 مليون دينار، ليكون الوجه الجديد لجذب الاستثمارات السياحية لمنطقة البحر الميت.