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مركز حدود المدورة يستقبل أكثر من 15 حاج

منذ 53 ثانية
مركز حدود المدورة يستقبل أكثر من 15 حاج

وطنا اليوم:استقبل مركز حدود المدورة جنوب الأردن قرابة 15500 حاج وحاجه أردنيين وفلسطينيين حتى ظهر الخميس، قادمين من الديار المقدسة بعد أداء مناسك الحج، وفقا لمدير المركز العقيد أحمد السعودي.
وقال السعودي ، إنّ مديرية الأمن العام رفدت مركز الحدود المدورة بالكوادر لاستقبال الحجاج وتذليل الصعوبات أمام الجميع وإنهاء الإجراءات لدخول الحجاج إلى أراضي المملكة.
وأضاف أن هناك تنسيقا مع جسر الملك حسين لتفويج الحجاج الفلسطينين مجموعات للتوجه إلى الجسر للدخول إلى الأراضي الفلسطينية.
ورجح انتهاء وصول الحجاج الأردنيين إلى أراضي المملكة خلال 3 أيام المقبلة، بالإضافة إلى الحجاج الفلسطينيين، مبينا أنه سيكون هناك وصول لحجاج مصريين خلال الأيام المقبلة عبر مركز حدود المدورة .


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