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نشامى الأردن في المركز الـ68 عالميا

منذ دقيقة واحدة
نشامى الأردن في المركز الـ68 عالميا

وطنا اليوم:تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم 3 مراكز في سلم التصنيف الدولي ليصبح في المركز الـ 68 عالميا وذلك في التصنيف الصادر صباح الخميس.
وكان المنتخب الوطني قد تأهل للدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بصدارة مجموعته برصيد 13 نقطة.
وبحسب هذا التصنيف فإن المنتخب الوطني صعد للمستوى الثالث بشكل رسمي.
ويذكر أن المنتخب الوطني كان قد قدم مستويات مميزة في بطولة كأس آسيا الأخيرة حيث حل وصيفا للبطولة.


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