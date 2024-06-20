أجواء حارة وجافة اليوم وانحسار تأثير الموجة الحارة السبت

وطنا اليوم:تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة وجافة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية، ومن خطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

وبحسب التقرير، يتراجع يوم غد الجمعة، تأثير الموجة الحارة على المملكة، ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وينحسر السبت تأثير الموجة الحارة على المملكة، ويطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الأحد؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 40 – 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 38 – 23، وفي المرتفعات الشمالية 34 – 22، وفي مرتفعات الشراة 35 – 20، وفي مناطق البادية 44 – 25، وفي مناطق السهول 40 – 24، وفي الأغوار الشمالية 42 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 45 – 28، وفي البحر الميت 44 – 27، وفي خليج العقبة 45 – 29 درجة مئوية.