بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

أجواء حارة وجافة اليوم وانحسار تأثير الموجة الحارة السبت

منذ ساعتين
أجواء حارة وجافة اليوم وانحسار تأثير الموجة الحارة السبت

وطنا اليوم:تسجل درجات الحرارة اليوم الخميس، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة وجافة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جدا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس، ومن خطر حدوث الحرائق في المناطق الحرجية، ومن خطر ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، ومن خطر ترك العطور والمعقمات والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.
وبحسب التقرير، يتراجع يوم غد الجمعة، تأثير الموجة الحارة على المملكة، ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وينحسر السبت تأثير الموجة الحارة على المملكة، ويطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتوالي درجات الحرارة انخفاضها الأحد؛ وتكون الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 40 – 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 38 – 23، وفي المرتفعات الشمالية 34 – 22، وفي مرتفعات الشراة 35 – 20، وفي مناطق البادية 44 – 25، وفي مناطق السهول 40 – 24، وفي الأغوار الشمالية 42 – 26، وفي الأغوار الجنوبية 45 – 28، وفي البحر الميت 44 – 27، وفي خليج العقبة 45 – 29 درجة مئوية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:56

وفيات موسم الحج تلهب مشاعر الأردنيين: تسريبات عن مئات المفقودين ودعوات لمحاسبة السماسرة

10:42

استطلاعات بريطانية تتوقع خسارة فادحة للمحافظين بقيادة سوناك

10:36

زعيم كوريا الشمالية يستدعي شخصين لعدم التصفيق بحماس

10:03

في اليوم العالمي للاجئين .. نكبة جديدة تحل بالفلسطينيين

09:55

إغلاق جسر الملك حسين للمغادرين باتجاه الضفة

09:49

رئيس قبرص يرد على تهديد نصر الله بضرب الجزيرة

09:40

أزمة بين الجيش ونتنياهو ونجله يهاجم قائد سلاح الجو

09:28

معارك ضارية بالخرطوم والفاشر ودعوات عربية لوقف الحرب في السودان

09:23

حزبُ الحباري والزرازير والأرانبِ البرية

09:18

مديرية الأمن العام تنفذ آلاف الواجبات رابع أيام عيد الأضحى

09:15

البترا: التركيز على أنواع جديدة من السياحة

09:11

فرنسا تحاكم امرأتين ادعيتا أن زوجة ماكرون متحولة

وفيات
نعي الأستاذ الدكتور عمار الحنيطيوفاة عضو المجلس المركزي للحزب المدني الديمقراطي احمد عبد الرزاق الحياريوفيات الجمعة 14-6-2024وفيات الخميس 13-6-2024شقيق وزيرة التنمية وفاء بني مصطفى في ذمة الله