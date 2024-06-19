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الجرائم الإلكترونية: لا تُحمِّلوا على هواتفكم أيّ تطبيق خارج المتاجر الرسمية ( أبل ستور ، جوجل بلاي) 

منذ 23 ثانية
الجرائم الإلكترونية: لا تُحمِّلوا على هواتفكم أيّ تطبيق خارج المتاجر الرسمية ( أبل ستور ، جوجل بلاي) 

وطنا اليوم_

 

** تعاملنا مع عدد من الشكاوى لسرقة الحسابات والصور ومقاطع الفيديو المُخزّنة على الهواتف النقالة، بعد تحميل تطبيقات غير موثوق بها، وتعرّض أصحابها للابتزاز بعد ذلك

 

** التطبيقات الاحتيالية تستخدم أسماء جاذبة مثل: (تطبيق أذكار ، تطبيق منصة الأقصى ) وفور تنزيلها تقوم بسرقة الحسابات ومنح صلاحية الوصول للصور والييانات وابتزاز أصحابها لدفع مبالغ مالية

 

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تعاملت خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قضايا الاختراق والابتزاز الإلكتروني بمختلف أشكاله.

 

وتلخّصت تلك الشكاوى بتحميل الضحية لتطبيقات عبر الإنترنت وخارج المتاجر الرسمية (جوجل بلاي ، أبل ستور) لتقوم تلك البرامج المصمّمة خصيصاً للسيطرة على الحسابات وسرقة البيانات والصور وابتزاز أصحاب الحسابات لإعادة الحسابات وعدم نشر الصور مقابل مبالغ مالية.

 

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ تلك التطبيقات تستخدم أسماء جاذبة للضحايا مثل ( أذكار ، منصة الأقصى وغيرها ) ، مهيباً بالجميع عدم تحميل وتنزيل أيّة برامج وتطبيقات مجهولة وغير موثوق بها، ومن مواقع وصفحات غير آمنة على شبكه الإنترنت، التي تطلب من الضحية صلاحية الوصول إلى معلوماته الشخصية والصور ومقاطع الفيديو مما يعرّضه للابتزاز الإلكتروني .

 

وهُنا تُهيب وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإخوة المواطنين والمقيمين كافّة، بضرورة عدم تحميل البرامج أو التطبيقات إلا من خلال المتاجر والمواقع الرسمية وعدم التجاوب مع مَن يقومون بإرسال روابط لتحميل هذه التطبيقات أو البرامج والتأكد من الصلاحيات الممنوحة للتطبيقات والبرامج قبل تحميلها، وفي حال تعرّضهم لمثل هذه الأنواع من القضايا ضرورة مراجعة وحدة الجرائم الإلكترونية على الفور .


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