العروض الاحترافية تنهال على نجمي “النشامى” العرب وعلوان

وطنا اليوم_أكد مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم، يزن العرب، الاثنين، تلقيه عرضا رسميا للاحتراف مع نادي إف سي سيول الكوري الجنوبي، مشيرا إلى “اهتمام” من ناد كوري آخر هو بوهانغ ستيلرز.

وقال العرب البالغ 28 عاما، إن هناك “عرضا رسميا مقدما من نادي سيول، بالإضافة إلى أن هناك اهتماما ومتابعة لمباريات لي في قطر من نادي بوهانغ ستيلرز” بطل دوري أبطال آسيا مرتين.

وأشار العرب لاعب الجزيرة والوحدات سابقا، إلى أنه سيتخذ القرار النهائي بخصوص مستقبله “خلال الأسابيع المقبلة”.

وقال إن الدوري الكوري الجنوبي من الأقوى في آسيا، مشيرا إلى أنها “فرصة جيدة” لكنه قال إنه “يطمح للأفضل”.

كما أعلن مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم، علي علوان، تلقيه عروضا للاحتراف في الدوريين السعودي والإماراتي، بعد رحليه عن نادي الشمال القطري، مشيرا إلى عرض أوروبي “غير رسمي”.

وقال علوان إن الوجهة المقبلة “لم تتضح بعد. لدي عروض كثيرة. أريد التأني لأن فترة الانتقالات طويلة”.

وبحسب لاعب الجزيرة السابق الذي يكمل عامه الـ 24 هذا الشهر، فإنه تلقى عروضا من الدوريين السعودي والإماراتي وهو يعطيها “أولوية”.

وعبر علوان عن رغبته في اللعب في أوروبا لكن “في ناد أشعر بالراحة فيه”، قائلا: “لدي عرض من ناد أوروبي لكن غير رسمي. أتوقع الذهاب لأنني أشعر أن هذا النادي لديه اسم وسيطورني. إن شاء الله يتم الانتقال”.

وقال “بعد كأس آسيا الأخيرة (حل الأردن وصيفا) ليس طموحي اللعب في دوري درجة ثانية … يتحدث معي وكلاء أخبره برغبتي في ناد أتطور فيه قبل النظر للعرض المادي”، لافتا إلى أن “بعض العروض المقدمة لا تلبي طموحاتي”.