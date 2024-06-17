انقطاع التكييف في العديد من خيام البعثة الأردنية في الحج وسط حر شديد

وطنا اليوم:أكد مصدر وجود انقطاعات متكررة للكهرباء في أجزاء من مخيم البعثة الأردنية في منطقة منى.

واشار إلى أن انقطاع الكهرباء ادى الى انقطاع التكييف في العديد من الخيام.

إلى ذلك نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن وزارة الحج والعمرة السعودية قرار إيقاف تفويج الحجاج إلى الجمرات حتى الساعة 4 عصرا بسبب ارتفاع الحرارة.

وبدأت جموع الحجيج في ساعات الصباح الباكر اليوم الإثنين، رمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق هربا من حرارة الصيف الشديدة في وقت الظهيرة والتي أصابت مئات الحجيج بضربة شمس.

وانخفضت أعداد الحجاج على الطرق المؤدية إلى موقع رمي الجمرات صباح الاثنين بشكل ملحوظ مقارنة بمناسك الأحد.