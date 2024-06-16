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كبار ضباط القوات المسلحة يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية

منذ 5 ثواني
كبار ضباط القوات المسلحة يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية

وطنا اليوم:في إطار تواصل القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي المستمر مع المرضى من العاملين والمتقاعدين لتأمين احتياجاتهم والاطمئنان عليهم، وتفقد مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم في المستشفيات التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية، عاد عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الأحد، أول أيام عيد الأضحى المبارك، المرضى في جميع المستشفيات العسكرية بمختلف محافظات المملكة، ونقلوا لهم تهنئة القيادة العامة للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المُبارك وتمنياتها لهم بالشفاء العاجل.
من جانبهم ثمن المرضى وذويهم هذه اللفتة الكريمة التي تعكس المعاني السامية والأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة التي تتمتع بها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، في تواصلها مع كافة مرتباتها عاملين ومتقاعدين.


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