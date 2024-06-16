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بلدية غرب إربد تزيل 5 حظائر لبيع الأضاحي مخالفة

منذ ساعة واحدة
بلدية غرب إربد تزيل 5 حظائر لبيع الأضاحي مخالفة

وطنا اليوم:أزالت بلدية غرب إربد، اليوم، خمس حظائر مخالفة لبيع الأضاحي في مناطق متفرقة بغرب إربد .
وقال الناطق الإعلامي باسم البلدية، قيس بني خلف، إن البلدية تلقت العديد من الشكاوى بوجود حظائر بالقرب من منازل المواطنين، بالإضافة إلى أنها لا تتوفر بها الشروط المطلوبة، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذل بالتعاون مع مديريتي الأمن العام ودائرة الرقابة الصحية والبيئة.
وأكد أن البلدية وبناء على تعليمات الوزارة سمحت بوضع حظائر متنقلة وليست ثابتة على الشوارع الرئيسية في جميع المناطق، مشيراً إلى ان البلدية خصصت ضمن مشروع الأضاحي للعام الحالي 3 فرق، موزعة على الفترات الصباحية والمسائية والليلية، للعمل على متابعة وإزالة أية حظائر مخالفة من شوارع غرب واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين حسب الأصول .
ودعا بني خلف أصحاب المحال التجارية والملاحم إلى ضرورة التعاون مع البلدية عن طريق وضع القمامة والمخلفات في الأماكن المخصصة لها، وخاصة مخلفات الذبائح والتي خصصت لها البلدية حاوية خاصة لكل ملحمة حفاظًا على الصحة والسلامة العامة.


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