العقبة تسجل أعلى درجة حرارة على مستوى الأردن اليوم

وطنا اليوم:سجلت محطة رصد العقبة التابعة لإدارة الأرصاد الجوية، أعلى درجة حرارة اليوم الجمعة على مستوى المملكة، بلغت 46.8 درجة مئوية، تلتها محطة رصد دير علا والتي سجلت 46.7.

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، فقد سجلت محطة رصد الباقورة 46.2، والغور الصافي 44.2، ووادي الريان 44، والأزرق 43.7، والخالدية/الظليل 43.2، والصفاوي 42.6، والزرقاء 42.1، والجفر 42 .