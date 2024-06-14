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الملك يصل إلى موقع انعقاد قمة مجموعة السبع

منذ ساعتين
الملك يصل إلى موقع انعقاد قمة مجموعة السبع

وطنا اليوم:وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى موقع انعقاد قمة مجموعة السبع (G7)، وكان في استقباله رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وغادر الملك أرض الوطن، صباح الجمعة، متوجها إلى إيطاليا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع (G7)، بدعوة من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
ويلتقي جلالته على هامش أعمال القمة قادة ورؤساء وفود عدة دول.
وأدى سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.


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