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الأحوال المدنية تفتح أبوابها غدا الجمعة والسبت وأول أيام العيد

منذ 13 ثانية
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وطنا اليوم:أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، أن يوم الأحد الموافق 2024/6/16 أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم دوام رسمي للجان الاعتراض على جداول الناخبين في جميع مكاتب دائرة الأحوال والجوازات.
وقالت الدائرة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنها مستمرة في دوامها غدا الجمعة والسبت (وقفة عرفات) لتلقي الاعتراضات على جداول الناخبين الأولية، مشيرة إلى أن لجان الاعتراض الشخصي في جميع مكاتبها ستداوم رسميا خلال أيام العيد وأيام العطل الرسمية، وذلك لغايات البت في الطلبات التي قدمت إليها لإصدار القرار بها، وفقا لأحكام القانون.
وبينت الدائرة، أن المدة القانونية للاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية تنتهي الأحد المقبل (أول أيام العيد)، مشيرة إلى أن الدائرة مستمرة باستقبال طلبات تغيير مراكز الاقتراع ضمن الدائرة الانتخابية إلى يوم الأربعاء الموافق 10/7/2024.
وأضافت الدائرة، أن الدوام يأتي إنفاذا لأحكام قانون الانتخاب، وتمكينا للناخبين من تقديم اعتراضاتهم الشخصية على جداول الناخبين ضمن الفترة القانونية المقررة في قانون الانتخاب، منوهة إلى أن دوامها سيكون من الساعة 8:30 صباحا وحتى الساعة 3:30 عصرا.


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