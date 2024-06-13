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الملكية الأردنية تعقد لقاء صحفي للإعلان عن إطلاق رحلات موسمية إلى بافوس

منذ ساعة واحدة
الملكية الأردنية تعقد لقاء صحفي للإعلان عن إطلاق رحلات موسمية إلى بافوس

وطنا اليوم:عقدت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية لقاء صحفي أمس الاربعاء بفندق الماريوت /عمان بمناسبة إطلاق رحلات موسمية إلى مدينة بافوس القبرصية بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي ونائب وزير السياحة القبرصي.
وأكد المجالي خلال اللقاء عدد من المعنيين في الملكية الأردنية وقطاع السياحة وممثلين عن وسائل الاعلام المحلي أن تسيير رحلات موسمية إلى بافوس هذا الصيف بمعدل رحلتين أسبوعيًا اعتبارا من اليوم ويأتي ضمن استراتيجية الملكية الأردنية التجارية لتوسيع شبكة خطوطها وفتح أسواق واعدة وتركيزها على استقطاب السياحة الوافدة، وبما يُعزز حركة النقل الجوي بين الأردن والعالم. كما تدعم الملكية الأردنية جهود وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية رئيسية، حيثُ من المتوقع ان يعمل تدشين الرحلات إلى بافوس على تعزيز السياحة الدينية بشكل كبير، وتشجيع المزيد من الزوار من قبرص على استكشاف المواقع التاريخية والدينية في الأردن.
وبين المجالي ان الملكية الاردنية توفر خلال موسم الصيف الحالي خيارات عديدة أمام مسافريها تهدف من خلالها إلى تعزيز الفرص السياحية أمام الأردنيين والسياح، ما يوفر وجهة جديدة لقضاء العطلات إلى جانب الوجهات الصيفية الأخرى مثل شرم الشيخ وأنتاليا ولارنكا وأثينا وبرشلونة، حيثُ ستكون بافوس الوجهة الثانية للملكية الأردنية في جزيرة قبرص التي تمتاز بالمعالم الثقافية والتاريخية.
أما بالنسبة لشبكة الخطوط، قال المجالي ان الملكية الأردنية تُركز في هذه المرحلة على تعزيز خدماتها وعملياتها التشغيلية وزيادة الإيرادات من خلال توفير المزيد من المرونة في مقاطع الشبكة وزيادة وتيرة الرحلات الجوية وتقوية مركز عملياتها التشغيلية من عمان وبحسب خطتها للوصول بعدد المحطات إلى 60 وجهة، حيثُ شغلت الملكية الأردنية خطوط حيوية كان أهمها؛ الجزائر، البحرين، دوسلدورف، ستوكهولم وبروكسل.


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