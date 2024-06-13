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نفاع يرعى المبارة الودية بين فريقي غور الصافي الرياضي ونادي الربة الرياضي

منذ 34 ثانية
نفاع يرعى المبارة الودية بين فريقي غور الصافي الرياضي ونادي الربة الرياضي

وطنا اليوم:رعى امين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع المبارة الودية بين فريقي غور الصافي الرياضي ونادي الربة الرياضي والتي اقيمت على ملعب الأمير فيصل بمحافظة الكرك وذلك ضمن سلسلة الأهداف والبرامج والمبادرات التي أطلقها حزب عزم لاستثمار الطاقات الشبابية الرياضية وصقل مهارتهم ومعارفهم ومواهبهم في مختلف المجالات وخاصة الرياضية

واكد أمين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع على أهمية دور الشباب الحيوي في بناء المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة فهم يمثلون مرتكزا أساسيا وعنصرا حيويا في تقدم البلاد وتعزيز الحاضر وضمان المستقبل والأمل الواعد لأنهم العماد والأساس القوي للمجتمع والمحرك الرئيس للابتكار والتنمية الشاملة والمستدامة .

وأضاف نفاع أن حزب عزم لديه إيمان مطلق بأهمية النهوض بالشباب وتنميتهم معرفيا وفكريا ومهاريا ورياضيا واجتماعيا وسياسيا ورفدهم بكافة الأدوات الناجعة وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لتمكينهم من التعامل مع كافة مستجدات الحياة والتحديات المختلفة للمساهمة في بناء أردن المستقبل انسجاما مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.

وبين نفاع أن حزب عزم برؤيتة وبرامجة وضع الاستراتيجيات الهادفة والمبادرات الرائدة المتعددة في شتى المجالات التي تعنى برعاية الشباب وغيرهم من فئات المجتمع من أجل النهوض بقدراتهم والعناية بها العناية المطلوبة التي ترتكزعلى أسس الابتكار والتميز في الإعداد والتنفيذ لإخراج جيل قادر على مواصلة مسيرة البناء والعطاء والإنجاز الوطني متسلحا بمبادئ المواطنة الصالحة والهوية الوطنية الأردنية متجذرا فيه الولاء والانتماء والوفاء للوطن وقيادتة الهاشمية الحكيمة.
وفي ختام المبارة التي أقيمت توج نادي الربة الرياضي بكأس عزم بعد فوزة بالمبارة على نادي غور الصافي وسلمت الميداليات للفريقين .


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