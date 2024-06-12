برئاسة فيصل القاسمي ومشاركة د. طلال ابو غزالة عبر تقنية زوم .. مجلس ادارة شبكة الشبكة العربية للابداع والابتكار يعقد اولى جلساته بمقر الشبكة في دبي

وطنا اليوم:عقد مجلس ادارة الشبكة العربية للابداع والابتكار في اولى جلساته بمقر الشبكة في دبي بحضور سمو الشيخ فيصل بن سعود القاسمي الرئيس الأعلى للشبكة والدكتور طلال ابو غزالة رئيس مجلس الامناء للشبكة من عمان عبر تقنية زوم والدكتور محمود عبد العال فراج رئيس مجلس الادارة والسيد فهد فايز العملة الامين العام للشبكة واعضاء مجلس الادارة الدكتورة تهامة بيرقدار والسيدة لمياء المنهل والسيد عمر طهبوب وعبر تقنية زوم من امستردام الدكتور تيسر الالوسي.

بداية الاجتماع رحب سمو الشيخ فيصل بن سعود القاسمي الرئيس الاعلى للشبكة بالحضور متمنيا لهم التوفيق في مهامهم المتمثلة في جوهرها بدعم وتبني المبدعين في الوطن العربي وذلك بعد ان استمع بانصات واهتمام بالغين الى التعريف الشخصي باعضاء مجلس ادارة الشبكة .

ودعا الشيخ فيصل القاسمي الى تكثيف الجهود لا سيما في مرحلة انطلاق الشبكة وارساء قواعد ثابته يبنى عليها مستقبلاً كافة المبادرات والفعاليات الهامة كما اكد على ضرورة تلافي الاخطاء السابقة في النماذج العربية السابقة ممن سبقوا الشبكة العربية للابداع والابتكار لتشكل اضافة في المنطقة العربية خاصة انها انطلقت من دبي حاضنة الابداع في العالم وقدمت تجربة نموذجية بالاستفادة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” راعي المبدعين والمبتكرين

من جهته رحب د. محمود عبد العال فراج رئيس مجلس الادارة باعضاء المجلس مشددا على ان اختيارهم كان بعناية وهم مكان فخر واعتزاز مشددا على اهمية الدور الذي ينتظرهم في تحقيق اهداف الشبكة وبرامجها ونقلها من خانة الافكار الى الافعال بشكل مبدع يتناسق مع اسم الشبكة وعنوانها.

الدكتور طلال ابو غزالة رئيس مجلس امناء الشبكة عبر من خلال تقنية زوم عن سعادته باختيار سمو الشيخ فيصل بن سعود القاسمي رئيسا اعلى للشبكة مسخرا كافة الامكانات المتاحة لمجموعة طلال ابو غزالة العالمية لدعم الشبكة ونشاطاتها وفعالياتها للنهوض بهذا الملف العربي الحضاري وقال مخاطبا سمو الشيخ فيصل: “انني فخور ان اعمل معك والسادة رئيس واعضاء مجلس الادارة بهذا المشروع الحضاري الهام” كما شدد على اهمية وضرورة حماية الملكية الفكرية وهذه القناعة جاءت من خبرة عالمية عريقة في مؤسسة طلال ابو غزالة حيث ربط بين الابداع والابتكار بالملكية الفكرية لحماية الابداع من حيث البراءات والاختراعات داعيا الشباب العربي الى تطوير اي مخترع لانه بمثابة ابتكار جديد .

وقال ابو غزالة : يجب ان ندرك ونوضح اهمية فرص الابتكار من خلال كراس لتوضيح فكرة الابداع والتاكيد على هناك ان فرص الابتكارعظيمة منبها الى اهمية حقوق المؤلف وتوضيح مفهومه والملابسات المحيطة بهذا الموضوع.

ودعا ابو غزالة الى انشاء اول مشروع للاستثمار في الابداع خاصة لمن لا يجد من يساعده في التمويل متمنيا ان تتبنى الشبكة العربية للابداع والابتكار هذه المبادرة”.

من جهته شدد د. محمود عبدالعال فراج على اهمية فكرة انشاء منصة التمويل الجماعي الخاصة بالشبكة وهدفها توفير التمويل للمبدعين كي يشقوا طريقهم بعيدا عن الصعوبات والعراقيل .

الدكتور محمود عبدالعال فراج رئيس مجلس الادارة اكد على اهمية طرح الملكية الفكرية واقترح انشاء شبكة علاقة مشتركة بين الشبكة ومؤسسة طلال ابو غزالة لتخفيف اعباء رسوم التسجيل والتوثيق من باب حفظ الحقوق الفكرية والملكية كمبادرة مشتركة بين المؤسستين “الشبكة العربية للابداع والابتكار” ومؤسسة طلال ابو غزالة للاستفادة من خبراتهم العريقة .

وبعد التداول في جدول اعمال الجلسة اتخذ المجلس عدد من القرارات اهمها اعتماد شعار الابتكار للجميع وتعميمه على وسائل الاعلام وفي المراسلات الرسمية والموافقة على توقيع مذكرات التعاون مع الجامعات والمعاهد والكليات ومراكز الدراسات والابحاث للبحث عن المبدعين والمبتكرين كما تمت الموافقة على توصية الأمانة العامة للشبكة باقامة ندوة حول الابداع والابتكار في الاداء الحكومي واتخاذ دولة الامارات العربية المتحدة نموذجا وذلك خلال شهر سبتمبر القادم في امارة دبي و الموافقة على اطلاق اليوم العر بي للابداع والابتكار في شهر اكتوبر القادم بالتزامن مع دعوة الهيئة العامة للانعقاد في ا لاعتماد مجلس الأمناء ومجلس الادارة واكمال الهياكل التنظيمية للشبكة ومنحهم الشرعية لادارة الشبكة للدورة الاولى 2024-2027 والموافقة على اجراء دراسة إنشاء منصة خاصة بالشبكة للتمويل الجماعي حسب اللوائح المنظمة لإعمال تلك المنصات في دولة الامارات العربية المتحدة ويكون الهدف من إنشاء هذه الشبكة تشجيع الشباب العربي ودعم مشاريعهم الإبداعية والابتكارية بإشراف مباشر من سعادة د . محمود عبدالعال فراج رئيس مجلس الإدارة.