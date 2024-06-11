بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

بنك ABC في الأردن يدعم جمعية البيئة الأردنية

منذ 5 ساعات
بنك ABC في الأردن يدعم جمعية البيئة الأردنية

وطنا اليوم:قام بنك ABC في الأردن بتقديم الدعم لجمعية البيئة الاردنية، وذلك من خلال المشاركة في دعم المبادرة البيئية الوطنية التي أطلقتها الجمعية لجمع أكثر من مليون زجاجة ماء بلاستيكية. ويأتي هذا الدعم من منطلق أهمية المساهمة في الحد من التغير المناخي، بالإضافة إلى تقليل إنتاج العبوات البلاستيكية للمحافظة على الموارد الطبيعية من خلال إعادة تدوير العبوات المستخدمة لتصنيع عبوات جديدة صديقة للبيئة ضمن المواصفات العالمية.
وقد أعرب سعادة السيد جورج فرح صوفيا / المدير العام لبنك ABC في الأردن عن حرص البنك المستمر للمساهمة في الحفاظ على البيئة، والمساهمة في تطوير السلوكيات البيئية المجتمعية، وذلك تماشياً مع استراتيجية الاستدامة للبنك مما يساهم في الحد من التغير المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية لتحقيق التوازن البيئي.
ومن الجدير ذكره أن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:44

40 شهيدا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

14:39

وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 507 موقوفين إداريا

14:35

بحضور وزير الطاقة ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان .. توقيع 66 اتفاقية ضمن مشروع دعم تنفيذ تقنيات الطاقة للقطاع الصناعي

14:31

كلية العمارة والتصميم في جامعة البترا تفتتح معرضها السنوي “صامدون” وتعقد يومها العلمي عن “التراث والتغير المناخي”

14:29

رئيس مالاوى يعلن مقتل نائبه و 9 آخرين فى تحطم طائرة

14:19

الرئيس الفلسطيني: الحكومة جاهزة لاستلام إدارة قطاع غزة

14:12

جحيم على الأرض.. أهل غزة يتألمون تحت وطأة العطش والأمراض المعدية

14:04

سموتريتش يقتطع ملايين من أموال ضرائب السلطة لصالح عائلات إسرائيلية

13:59

السيسي: مسؤولية ما يعيشه قطاع غزة يتحملها الاحتلال وحده

13:56

يورو 2024 تشهد النهاية لخمسة مخضرمين

13:45

الملك: الأردن سينظر بامكانية استخدام طائرات عمودية لايصال المساعدات لغزة

12:40

بلدية الزرقاء تحدد أماكن بيع و ذبح الأضاحي

وفيات
وفيات الثلاثاء 11-6-2024وفيات الاثنين 10-6-2024قائد سلاح الجو السابق إحسان شــردم في ذمة اللهوفيات الأحد 9-6-2024وفيات الجمعة 7-6-2024