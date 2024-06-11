بنك ABC في الأردن يدعم جمعية البيئة الأردنية

وطنا اليوم:قام بنك ABC في الأردن بتقديم الدعم لجمعية البيئة الاردنية، وذلك من خلال المشاركة في دعم المبادرة البيئية الوطنية التي أطلقتها الجمعية لجمع أكثر من مليون زجاجة ماء بلاستيكية. ويأتي هذا الدعم من منطلق أهمية المساهمة في الحد من التغير المناخي، بالإضافة إلى تقليل إنتاج العبوات البلاستيكية للمحافظة على الموارد الطبيعية من خلال إعادة تدوير العبوات المستخدمة لتصنيع عبوات جديدة صديقة للبيئة ضمن المواصفات العالمية.

وقد أعرب سعادة السيد جورج فرح صوفيا / المدير العام لبنك ABC في الأردن عن حرص البنك المستمر للمساهمة في الحفاظ على البيئة، والمساهمة في تطوير السلوكيات البيئية المجتمعية، وذلك تماشياً مع استراتيجية الاستدامة للبنك مما يساهم في الحد من التغير المناخي والحفاظ على الموارد الطبيعية لتحقيق التوازن البيئي.

ومن الجدير ذكره أن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.