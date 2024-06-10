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الملك يزور صرح الشهيد بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

منذ 3 ساعات
الملك يزور صرح الشهيد بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

وطنا اليوم:زار جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، صرح الشهيد بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.
ولدى وصول جلالة الملك موقع صرح الشهيد، حيته ثلة من حرس الشرف، وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحية لجلالته، فيما عزفت الموسيقى السلام الملكي.
ووضع جلالته إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول، وقرأ والحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار، الذين قدموا التضحيات ورووا بدمائهم الزكية ثرى الأردن وفلسطين، فيما دعا مفتي القوات المسلحة بالرحمة للشهداء.
ودوّن جلالة الملك كلمة في سجل الشرف، أكد فيها اعتزازه بنشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية.


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