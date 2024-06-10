الصفدي يهنىء بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش

وطنا اليوم:هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، مؤكداً أن هذه المناسبات التي تتزامن مع احتفالات الوطن باليوبيل الفضي، تبعث في نفوس الأردنيين على الفخر والاعتزاز بمنجزات ومكتسبات الأردن التي عززها طيلة ربع قرن جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم، قائداً حكيما حمل مبادىء ثورة العرب وقيمها النبيلة التي أرسى دعائمها الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه.

وقال الصفدي: بهذه المناسبات الغالية نرفع لمقام سيد البلاد جلالة الملك المفدى وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية أسمى التهاني والتبريكات.

وأضاف رئيس مجلس النواب: لقد سطر نشامى القوات المسلحة أروع صور الفداء والذود عن الوطن، فكانوا أسود مجد وفرسان حق تنحني الهامات أمام عظيم تضحياتهم، فكل عام وهم بألف خير يتقدم ركبهم أسد بني هاشم سيدي جلالة الملك المفدى.