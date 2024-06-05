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#عاجل قتلى وجرحى بهجوم على قاعدة عسكرية إسرائيلية بالجليل الغربي

5 يونيو 2024
#عاجل قتلى وجرحى بهجوم على قاعدة عسكرية إسرائيلية بالجليل الغربي

وطنا اليوم:أعلن حزب الله اللبناني أنه نفذ هجوما بالمسيرات على قوة إسرائيلية جنوب مستعمرة الكوش، وأضاف أنه أوقع أفرادها بين قتيل وجريح.
وقتل جنديان إسرائيليان، وأصيب 24 آخرين في بلدة حرفيش بالجليل الغربي شماليّ فلسطين المحتلة، من جرّاء انفجار مسيّرة أُطلقت من لبنان، مساء اليوم، الأربعاء، بحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 24 آخرين ، من بين الإصابات 5 بحالة حرجة جدا و 3 بحالة خطيرة بعد استهدافهم بمسيّرة وصاروخ من لبنان.
وقال الجيش الإسرائيليّ في بيان: “قبل قليل رصدت إطلاقات من الأراضي اللبنانية سقطت في منطقة حرفيش”، مضيفا أنه “لم يتمّ إطلاق أي تنبيهات، ويجري التحقيق في الحدث”.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه يحقّق في سبب عدم تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة، نتيجة “الإطلاقات” صوب حرفيش، التي تبعد أكثر من 3 كيلومترات عن الحدود، ولم يتم إجلاء سكّانها.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الثقافة قوله إنه حان الوقت لشن هجوم قوي استباقي من شأنه تعطيل قدرات حزب الله اللبناني.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير غادر مسيرة الأعلام بالقدس، وتوجه لجلسة عاجلة لتقييم الأوضاع الأمنية في الشمال.


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