الرابعة في يومين.. حكومة سلوفينيا تعترف بدولة فلسطين

وطنا اليوم:أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب، الخميس، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وهي الدولة الرابعة التي تتخذ خطوة كهذه خلال يومين.

وقال غولوب في تصريح عقب اجتماع الحكومة، إن الأخيرة قررت الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود العام 1967 وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف غولوب: “هذا القرار يحمل رسالة واحدة فقط، وهي طلبنا بوقف الأعمال العدائية (في غزة) والإفراج الفوري عن الرهائن”.

وتابع “هذا القرار ليس ضد دولة إسرائيل أو غيرها”، مبينا أن الحكومة ستحيل القرار إلى البرلمان مع طلب الدعم من النواب.

وسيقوم البرلمان السلوفيني بالتصويت على قرار الحكومة الثلاثاء المقبل.

آمال بالرفض

أمل وزير الخارجية الاسرائيلي الخميس أن “يرفض” برلمان سلوفينيا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال جلسة التصويت المقررة الثلاثاء المقبل.

وكتب يسرائيل كاتس على منصة اكس أن “قرار حكومة سلوفينيا أن توصي برلمان سلوفينيا بالاعتراف بدولة فلسطينية هو مكافأة لحماس. آمل ان يرفض برلمان سلوفينيا هذه التوصية”.

والثلاثاء أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.