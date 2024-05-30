صفوة الإسلامي يرعى منتدى “استثمر في الاقتصاد الرقمي” بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن

وطنا اليوم:رعى بنك صفوة الإسلامي منتدى “استثمر في الاقتصاد الرقمي”، الذي جرى تنظيمه مؤخراً تحت رعاية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، من قبل كل من الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية وغرفة تجارة الأردن، بهدف مناقشة القواعد المؤسسية لبناء مستقبل الاقتصاد الرقمي في كافة الدول التي تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي.

وقد جاءت مشاركة صفوة الإسلامي في المؤتمر الذي حمل عنوان “عمان عاصمة الاقتصاد الرقمي”، امتداداً لسلسلة من الرعايات الاستراتيجية التي حرص البنك ولا يزال من خلالها على تعزيز تواجده في الفعاليات التي تعنى بتنمية الاقتصاد الوطني ودعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي الإسلامي في الأردن من خلال تشجيع النمو والابتكار.

وفي تعليق له على هذه الرعاية، قال الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي، سامر التميمي: “لقد أصبح التحول الرقمي ملموساً بتأثيره الإيجابي الفعلي على أرض الواقع في مختلف المجالات والقطاعات. القطاع المصرفي ليس استثناءً؛ حيث بات التحول الرقمي لدينا في صفوة الإسلامي جزءاً رئيساً في مختلف جوانب أعمالنا وعملياتنا، ساعين عبر رحلتنا ضمنه لتحسين أدائنا التشغيلي والمالي، وتطوير القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد، بالاستفادة من انعكاساته على تطوير خدماتنا ومنتجاتنا ونشاطاتنا المصرفية الإسلامية التي نسعى من خلالها لتلبية مختلف احتياجات متعاملينا وزيادة رضاهم.”

وشدد التميمي على أهمية إحلال التحول الرقمي ضمن القطاع المصرفي والمالي، ابتداءً من الاعتماد على نماذج عمل واستراتيجيات وعمليات تشغيلية مؤتمتة ومعتمدة على البيانات والتحليل، وصولاً لخلق تجربة جديدة كفؤة لكل الأطراف المعنية.

ويشار إلى أن بنك صفوة الإسلامي من المؤسسات المصرفية السباقة في تبني حلول التحول الرقمي لديه من خلال العديد من مشاريع تكنولوجيا المعلومات، وتطوير العديد من القنوات العصرية، وتقديم باقة من الحلول الرقمية التي يتم تحديثها وإثراؤها باستمرار لتتواءم مع متطلبات متعامليه.