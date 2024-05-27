كريشان يهنئ نادي الحسين بفوزه ببطولة الدوري المحترفين لكرة القدم

وطنا البوم– هنأ نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان نادي الحسين إربد بفوزه بلقب بطولة دوري المحترفين بكرة القدم لأول مرة في تاريخه.

وقال كريشان، خلال زيارته مقر النادي اليوم الإثنين، ولقائه رئيس النادي المهندس عامر أبو عبيد، وأعضاء مجلس الإدارة، إن هذا الإنجاز يدلل على مدى الجهد والدعم الكبير الذي وفره رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وعشاق النادي وجماهيره العريضة على مختلف الصعد لبلوغ منصة التتويج.

وأكد كريشان أن اي إنجاز يتحقق هو بمثابة إنجاز للوطن الذي يعيش غمرة الإحتفالات بالمناسبات والأعياد الوطنية العزيزة والغالية كعيد إستقلال المملكة ال78 وإحتفال الأردنيين باليوبيل الفضي لجلوس قائدهم ورمز عزتهم وفخرهم على العرش.

كما أكد كريشان أهمية الرياضة في حياة الشعوب كحواضن لإستقطاب الشباب وتوفير منصات الإبداع لطاقاتهم بما يخدم الحركتين الرياضية والشبابية وتطوير الرياضة الأردنية عامة وكرة القدم خاصة بإعتبارها اللعبة الشعبية الأولي وإنطلاقتها نحو العالمية، مشيرًا إلى حرص الحكومة على دعم الأندية لأداء رسالتها اتّجاه الأجيال.

من جانبه، ثمن ابو عبيد هذه اللفتة من قبل نائب رئيس الوزراء، مؤكدًا أن إنجاز نادي الحسين الذي يحمل اسم المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه هو إنجاز وإضافة نوعية لكرة القدم الأردنية التي باتت تشهد تطورًا متسارعًا بدعم ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وبإشراف مباشر من سمو الأمير على بن الحسن، رئيس الهيئة التنفيذية لإتحاد كرة القدم.

وقال أبو عبيد إن تعزيز التنافسية بين الأندية الأردنية كفيل بإثراء اللعبة وتطويرها والإسهام بإنتاج الطاقات الموهوبة والواعدة المعززة لمسيرة المنتحبات الوطنية بإعتبارها الرافد والحاضن للشباب الأردني وتوجيه طاقاته ذات الأثر الإيجابي.

من جهة أخرى، أعلن رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني خلال إستضافته فريق وزاري برئاسة كريشان زار محافظة إربد وأطلع على إنجازاتها وإحتياجاتها بحضور جمع من أبناء المحافظة عن توجه المجلس لتخصيص مبلغ 300 ألف دينار من موازنة العام المقبل (2025) دعمًا لنادي الحسين الرياضي.